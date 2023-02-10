Nicolas Morgantini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Morgantini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Morgantini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Morgantini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Morgantini 11 Eylül 1994 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Jorge Morgantini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Morgantini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Morgantini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Morgantini'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Morgantini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Morgantini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Morgantini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Morgantini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Platense

16 Ocak 2020 yılında Lanús

17 Ocak 2022 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Lanús

Nicolas Morgantini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Morgantini şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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