Nicolas Morinigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Morinigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Morinigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Morinigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Morinigo 9 Mart 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Paraguay,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Fernando Morínigo Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Morinigo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Morinigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Morinigo'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Morinigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Morinigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Morinigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Morinigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2019 yılında Olimpia U23

1 Şubat 2020 yılında General Diaz

31 Aralık 2020 yılında Olimpia U23

8 Ocak 2021 yılında River Plate

30 Haziran 2021 yılında Olimpia U23

17 Şubat 2022 yılında CS Ameliano

1 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr

Nicolas Morinigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Morinigo şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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