Nicolas N’Koulou, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Yunanistan'ın Aris Selanik takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki Nicolas N'Koulou'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nicolas N’Koulou, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Yunanistan'ın Aris Selanik takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki Nicolas N'Koulou'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, savunma bölgesini tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Gaziantep ekibi, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Kamerunlu stoper Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde Kadji Sports, Monaco, Marsilya, Olimpik Lyon, Watford, Torino ve Aris Selanik gibi takımlarda forma giyen Nicolas N'Koulou ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kamerunlu defans oyuncusu Nicolas N'Koulou ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nicolas N'Koulou, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyelerimiz İdris Kalkan ve Halil Demir'in de katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı. N'Koulou'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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