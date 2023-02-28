Nicolas Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Nunez 19 Ocak 1999 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Núñez Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Nunez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vis10n Futbol yapmaktadır. Nicolas Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Nunez'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında CD Puerto Montt

31 Aralık 2022 yılında Curicó Unido

Nicolas Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Nunez şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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