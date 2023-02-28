Nicolas Nunez Marambio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nunez Marambio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Nunez Marambio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Nunez Marambio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Nunez Marambio 13 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Nunez Marambio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vis10n Futbol yapmaktadır. Nicolas Nunez Marambio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Nunez Marambio'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Nunez Marambio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Nunez Marambio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Nunez Marambio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Nunez Marambio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Nunez Marambio şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.