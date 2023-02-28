Nicolas Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Orellana 3 Eylül 1995 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Iván Orellana Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Orellana Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Nicolas Orellana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Orellana'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Orellana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Orellana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Orellana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2015 yılında CD SM (Arica)

30 Haziran 2016 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2016 yılında CD Everton

30 Haziran 2017 yılında Colo Colo

11 Ocak 2019 yılında U. Concepción

1 Ocak 2020 yılında Audax Italiano

25 Şubat 2021 yılında La Calera

Nicolas Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Orellana şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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