Nicolas Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Oroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Oroz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Oroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Oroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Oroz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Oroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Oroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Oroz 1 Nisan 1994 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Adrián Oroz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Oroz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Nicolas Oroz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Nicolas Oroz'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Oroz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orozznico/

Nicolas Orozboyu ve yaşı kaç

Nicolas Oroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Oroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Oroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Oroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing Club

16 Ocak 2016 yılında Chacarita Jrs

31 Temmuz 2017 yılında Racing Club

9 Ocak 2018 yılında O'Higgins

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

4 Ocak 2019 yılında U. de Chile

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2020 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

3 Ağu 2021 yılında Volos NPS

30 Haziran 2022 yılında Racing Club

Nicolas Oroz kimdir

Nicolas Oroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Oroz şuan Racing Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Oroz nereli

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