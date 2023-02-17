Nicolas Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Ortiz 4 Mart 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Darío Ortíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Ortiz'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/0rtiznico/

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Nicolas Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia

2 Ocak 2016 yılında Estudiantes SL

30 Haziran 2017 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

15 Ocak 2019 yılında Gimnasia

10 Şubat 2019 yılında CD Olmedo

1 Ocak 2020 yılında UTC

4 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Nicolas Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Ortiz şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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