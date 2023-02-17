Nicolas Orye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Orye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Orye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Orye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Orye 31 Ağu 1998 tarihinde Hasselt şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Orye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nicolas Orye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolas Orye'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Orye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Orye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Orye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Orye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2016 yılında Waasl.-Beveren

3 Ocak 2017 yılında Lommel United

30 Haziran 2017 yılında Waasl.-Beveren

14 Temmuz 2017 yılında KSK Heist

30 Haziran 2018 yılında Waasl.-Beveren

30 Temmuz 2018 yılında KSK Heist

Nicolas Orye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Orye şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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