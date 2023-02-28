Nicolas Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Palacios 11 Şubat 1992 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Palacios Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Palacios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blessed Soccer yapmaktadır. Nicolas Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Palacios'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boyacá Chicó

31 Aralık 2011 yılında Expreso Rojo

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2014 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2016 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2017 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2019 yılında Patriotas

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

4 Ocak 2021 yılında Técnico U.

3 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

3 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Nicolas Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Palacios şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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