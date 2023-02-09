Nicolas Palavecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Palavecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Palavecino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Palavecino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Palavecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Palavecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Palavecino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Palavecino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Palavecino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Palavecino 29 Mart 2003 tarihinde Mburucuyá, Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jeremías Nicolás Palavecino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Palavecino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Palavecino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Palavecino'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Palavecinoboyu ve yaşı kaç

Nicolas Palavecino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Palavecino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Palavecino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Palavecino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

15 Temmuz 2022 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

Nicolas Palavecino kimdir

Nicolas Palavecino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Palavecino şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Palavecino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Nicolas Palavecino nereli

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