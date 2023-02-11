Nicolas Pantaleone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pantaleone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Pantaleone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Pantaleone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Pantaleone 18 Şubat 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Pantaleone Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Pantaleone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 28 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Pantaleone'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Pantaleone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicopantaleone

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Nicolas Pantaleone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Pantaleone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Pantaleone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Pantaleone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2014 yılında Tigre

1 Temmuz 2016 yılında Olimpo

10 Temmuz 2018 yılında Patronato

21 Ağu 2019 yılında Danubio FC

11 Şubat 2021 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2022 yılında Atlanta

28 Mayıs 2022 yılında Tristan Suarez

Nicolas Pantaleone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Pantaleone şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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