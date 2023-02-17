Nicolas Pauwels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pauwels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Pauwels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Pauwels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Pauwels 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Pauwels Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Pauwels, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Pauwels'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Pauwels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Pauwels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nicolas Pauwels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Pauwels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Pauwels şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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