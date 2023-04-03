Nicolas Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Paz 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Paz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unbridled SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Paz'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında CA Unión

Nicolas Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Paz şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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