Nicolas Pelaitay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pelaitay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Pelaitay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Pelaitay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Pelaitay 27 Aralık 1992 tarihinde 9 de Julio şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Pelaitay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Pelaitay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Pelaitay'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Pelaitay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Pelaitay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Pelaitay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Pelaitay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında San Martín (SJ)

26 Temmuz 2021 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Nicolas Pelaitay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Pelaitay şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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