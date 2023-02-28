Nicolas Penailillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Penailillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Penailillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Penailillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Penailillo 13 Haziran 1991 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Ignacio Peñailillo Acuña şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Penailillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Nicolas Penailillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Penailillo'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Penailillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Penailillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Penailillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Penailillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Everton

1 Mart 2011 yılında Zenit II

30 Haziran 2011 yılında CD Everton

1 Ocak 2017 yılında CD Iquique

24 Ocak 2019 yılında Antofagasta

15 Şubat 2021 yılında CA Unión

1 Temmuz 2022 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Nicolas Penailillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Penailillo şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Penailillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.