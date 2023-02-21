Nicolas Penner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Penner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Penner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Penner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Penner 19 Haziran 2001 tarihinde České Budějovice şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Penner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Nicolas Penner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Penner'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Penner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Penner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Penner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Penner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2018 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

9 Ağustos 2021 yılında C. Budejovice

Nicolas Penner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Penner şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Čtyři Dvory (2008 - 2009)SK Dynamo České Budějovice (2009 - 2010)SK Čtyři Dvory (2010 - 2011)SK Dynamo České Budějovice (2011 - 2016)AC Sparta Praha (2016 - 2017)Juventus FC (2017 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.