Napoli'den sonra Arsenal ekibi de devrede

Lille forması giyen Nicolas Pepe'nin talipleri artıyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nicolas Pepe için Napoli'nin ardından İngiliz Arsenal ekibi de devreye girdi. İtalya basınında yer alan habere göre Napoli ve Arsenal, Fildişili kanat oyuncusu için 80 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 41 maçta görev alan Pepe, 23 gol atıp, 12 de asist yaptı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de dün Lyon ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilendiklerini doğruladı. Emery, "Pepe çok iyi bir oyuncu. Kadromuzu geliştirebilecek oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

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DHA