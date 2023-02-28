Nicolas Peranic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Peranic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Peranic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Peranic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Peranic 2 Haziran 1985 tarihinde Ituzaingó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Aldo Peranic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Peranic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Peranic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Peranic'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Peranic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Peranic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Peranic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Peranic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2008 yılında Lamadrid

1 Temmuz 2010 yılında J.J. Urguiza

9 Haziran 2011 yılında CADU (Zarate)

16 Haziran 2012 yılında Almagro

17 Aralık 2013 yılında CADU (Zarate)

30 Haziran 2014 yılında Almagro

6 Ocak 2015 yılında Magallanes CF

16 Temmuz 2016 yılında Italiano

14 Temmuz 2017 yılında CD SM (Arica)

19 Kasım 2018 yılında Melipilla

24 Ocak 2022 yılında U. Católica

Nicolas Peranic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Peranic şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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