Nicolas Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Perez 26 Ekim 1990 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Perez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Perez'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2010 yılında Neuweg

1 Temmuz 2012 yılında Amnéville

1 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille B

9 Ocak 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2014 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2016 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2018 yılında F91 Dudelange

30 Haziran 2019 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

30 Haziran 2020 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Nicolas Perez kimdir

Nicolas Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Perez şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Gueugnon

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Nicolas Perez nereli

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