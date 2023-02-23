Nicolas Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Popescu 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Popescu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Popescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Popescu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

17 Ağustos 2022 yılında FC Voluntari

3 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Nicolas Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Popescu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Popescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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