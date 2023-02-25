Nicolas Previtali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Previtali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Previtali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Previtali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Previtali 7 Temmuz 1995 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Martín Nicolás Previtali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Previtali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Previtali'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Previtali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Previtali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Previtali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Previtali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta

28 Ocak 2021 yılında Independiente

Nicolas Previtali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Previtali şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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