Nicolas Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Ramirez 1 Mayıs 1997 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Enrique Ramírez Aguilera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Ramirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Nicolas Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Ramirez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında Deportes Temuco

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

6 Şubat 2019 yılında Huachipato

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

Nicolas Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Ramirez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Universidad de Chile (-12/2015)

Şili U20 takımında 21 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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