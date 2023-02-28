Nicolas Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Ramos 10 Mart 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Ramos Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Ramos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Ramos'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Cerro

21 Nisan 2021 yılında CA Fénix

31 Aralık 2021 yılında CA Cerro

2 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Nicolas Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Ramos şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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