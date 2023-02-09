Nicolas Reniero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Reniero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Reniero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Reniero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Reniero 18 Mart 1995 tarihinde Chajarí (ERI) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Nicólas Reniero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Reniero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Reniero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 13 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Reniero'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Reniero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoreniero22/

Nicolas Reniero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Reniero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Reniero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Reniero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2016 yılında Almagro

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo

13 Ağu 2019 yılında Racing Club

5 Temmuz 2021 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

Nicolas Reniero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Reniero şuan Racing Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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