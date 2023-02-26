Nicolas Rinaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rinaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rinaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rinaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rinaldi 23 Ağustos 1993 tarihinde General Lamadrid şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rinaldi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nicolas Rinaldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rinaldi'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rinaldi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasrinaldi23/

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Nicolas Rinaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rinaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Rinaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rinaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2013 yılında CSD Rangers

30 Haziran 2014 yılında Club Rivadavia de Lincoln

1 Ocak 2015 yılında Ferro

22 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

11 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

27 Ağustos 2020 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

9 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Nicolas Rinaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rinaldi şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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