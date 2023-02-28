Nicolas Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rivera 27 Haziran 1998 tarihinde Pelarco şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Rivera Faúndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rivera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rivera'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Nicolas Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rivera şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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