Nicolas Romat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Romat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Romat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Romat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Romat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Romat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Romat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Romat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Romat 6 Mayıs 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Romat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Romat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Romat'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Romatboyu ve yaşı kaç

Nicolas Romat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Romat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Romat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Romat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Quilmes II

1 Temmuz 2010 yılında Central Norte

1 Temmuz 2011 yılında CA Talleres

14 Temmuz 2012 yılında Crucero

14 Temmuz 2013 yılında Atl. Tucumán

5 Ağu 2016 yılında Huracán

17 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2018 yılında Huracán

14 Ağu 2018 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2019 yılında Huracán

28 Eylül 2020 yılında Almagro

16 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

3 Haziran 2022 yılında Universitario

2 Şubat 2023 yılında Villa Dálmine

Nicolas Romat kimdir

Nicolas Romat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Romat şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Nicolas Romat nereli

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