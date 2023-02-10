Nicolas Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Romero 28 Kasım 2003 tarihinde Chumbicha (Catamarca) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Nicolás Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Romero'nin Club Atlético Tucumán II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Tucumán II

Nicolas Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Romero şuan Club Atlético Tucumán II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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