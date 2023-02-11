Nicolas Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Sanchez 21 Şubat 1992 tarihinde Junin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Andrés Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Sanchez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sanchez'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

18 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

28 Ağu 2020 yılında Brown Adrogué

3 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

Nicolas Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Sanchez şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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