Nicolas Sansotre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sansotre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sansotre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Sansotre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Sansotre 8 Eylül 1993 tarihinde El Palomar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Sansotre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Nicolas Sansotre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sansotre'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Sansotre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Sansotre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Sansotre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Sansotre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Almagro

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

29 Ağu 2020 yılında Tigre

10 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

Nicolas Sansotre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Sansotre şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.