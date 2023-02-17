Nicolas Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Schmid 22 Şubat 1997 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Schmid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Nicolas Schmid, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Schmid'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2011 yılında FAL U15

1 Temmuz 2012 yılında FAL U16

1 Temmuz 2013 yılında FAL U18

1 Temmuz 2015 yılında LASK

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

Nicolas Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Schmid şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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