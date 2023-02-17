Nicolas Seiwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Seiwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Seiwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Seiwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Seiwald 4 Mayıs 2001 tarihinde Kuchl şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Seiwald Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Nicolas Seiwald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Seiwald'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Seiwald Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasseiwald/

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Nicolas Seiwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Seiwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Seiwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Seiwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

1 Ağu 2020 yılında RB Salzburg

Nicolas Seiwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Seiwald şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Seiwald Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Bull Salzburg (09/2009-)

Avusturya takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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