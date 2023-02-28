Nicolas Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Sepulveda 22 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Sepulveda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Sepulveda'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicolas Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Sepulveda şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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