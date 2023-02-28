Nicolas Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicolas Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Sepulveda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.