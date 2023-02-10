Nicolas Servetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Servetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Servetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Servetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Servetto 27 Mart 1996 tarihinde Macachín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Servetto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IPS yapmaktadır. Nicolas Servetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Servetto'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Servetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Servetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Servetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Servetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2017 yılında Vélez II

16 Ağu 2017 yılında Brown Adrogué

12 Temmuz 2018 yılında CD Puerto Montt

1 Temmuz 2019 yılında Valdivia

23 Ocak 2020 yılında Ferro (GP)

1 Ekim 2020 yılında Almagro

31 Aralık 2021 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2022 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Almagro

Nicolas Servetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Servetto şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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