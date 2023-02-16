Nicolas Sessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sessa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Sessa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Sessa 23 Mart 1996 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Marcel Sessa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Sessa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Nicolas Sessa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sessa'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Sessa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/nicolassessa

Nicolas Sessa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Sessa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Sessa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Sessa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SGV Freib. U17

1 Ocak 2013 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim II

19 Ocak 2017 yılında Stuttgart II

7 Ağu 2018 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2019 yılında Aue

24 Temmuz 2020 yılında 1.FC K'lautern

4 Ağu 2022 yılında SC Verl

Nicolas Sessa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Sessa şuan SC Verl takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Normannia Gmünd, SSV Reutlingen, SGV Freiberg (2012), TSG Hoffenheim (2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.