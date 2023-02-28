Nicolas Sikula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sikula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sikula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Sikula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Sikula 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Šikula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Sikula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sikula'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Sikula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Sikula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Sikula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Sikula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin U19

18 Temmuz 2021 yılında Podbrezova U19

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

Nicolas Sikula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Sikula şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Sikula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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