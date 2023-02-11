Nicolas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Silva 24 Ocak 1990 tarihinde Las Parejas şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Alexis Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Silva'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2013 yılında Chaco For Ever

1 Temmuz 2014 yılında Boca Unidos

28 Ocak 2016 yılında CA Colón

31 Ağu 2017 yılında Huracán

6 Ağu 2018 yılında Banfield

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos Jrs.

8 Şubat 2021 yılında Huracán

31 Aralık 2021 yılında Argentinos Jrs.

6 Ocak 2022 yılında SD Aucas

16 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Nicolas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Silva şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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