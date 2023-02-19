Nicolas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Silva 20 Şubat 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Nicolás Silva De León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Nicolas Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Silva'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cafetaleros II

1 Eylül 2018 yılında Rampla U19

1 Ocak 2019 yılında Rampla Jrs

30 Mart 2021 yılında Wanderers

7 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

Nicolas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Silva şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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