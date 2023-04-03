Nicolas Smid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Smid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Smid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Smid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Smid 23 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Šmíd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Smid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Nicolas Smid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nicolas Smid'nin FK Pardubice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Smid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Smid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Smid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Smid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pardubice

29 Temmuz 2021 yılında Usti nad Orlici

30 Haziran 2022 yılında Pardubice

Nicolas Smid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Smid şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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