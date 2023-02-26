Nicolas Sottile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sottile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sottile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Sottile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Sottile 5 Mayıs 1993 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Nicolás Sottile Villena şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Sottile Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Sottile, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sottile'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Nicolas Sottile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Sottile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Desamparados
1 Temmuz 2016 yılında Chaco For Ever
1 Temmuz 2017 yılında Desamparados
1 Ocak 2021 yılında Deportivo Madry
29 Ocak 2022 yılında Chacaritas FC
27 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC
Nicolas Sottile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Sottile şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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