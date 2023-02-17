Nicolas Stettler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Stettler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Stettler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Stettler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Stettler 28 Nisan 1996 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Denis Stettler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Stettler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Stettler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Stettler'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Stettler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Stettler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Stettler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Stettler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U21

25 Temmuz 2016 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2017 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2018 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

Nicolas Stettler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Stettler şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Stettler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tobel-Affeltrangen, FC Wängi, SC Berg, FC Zürich (2010-2016)

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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