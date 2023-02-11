Nicolas Talpone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Talpone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Talpone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Talpone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Talpone 9 Nisan 1996 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Talpone Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Nicolas Talpone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Talpone'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Talpone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Talpone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Talpone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Talpone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes II

8 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

11 Şubat 2021 yılında Estudiantes RC

Nicolas Talpone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Talpone şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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