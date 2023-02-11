Nicolas Temperini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Temperini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Temperini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Temperini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicolas Temperini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Temperini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Temperini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Temperini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Temperini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Temperini 9 Şubat 1995 tarihinde Villa Eloisa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Temperini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBA yapmaktadır. Nicolas Temperini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Temperini'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Temperiniboyu ve yaşı kaç

Nicolas Temperini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Temperini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Temperini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Temperini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Talleres II

30 Haziran 2017 yılında Newell's II

5 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

30 Haziran 2020 yılında Newell's II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Sant Julia

1 Ocak 2022 yılında Santamarin

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Nicolas Temperini kimdir

Nicolas Temperini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Temperini şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Temperini nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Lucas Perez Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Perez Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Griego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Griego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Hatay Belediye Başkanı açıkladı: 3 ilçe hariç her yer yıkık
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Deprem sonrası korkunç olay! Kahramanmaraş'ta dağ yanıyor!
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?