Nicolas Temperini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Temperini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Temperini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Temperini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Temperini 9 Şubat 1995 tarihinde Villa Eloisa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Temperini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBA yapmaktadır. Nicolas Temperini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Temperini'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Temperini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Temperini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Temperini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Temperini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Talleres II

30 Haziran 2017 yılında Newell's II

5 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

30 Haziran 2020 yılında Newell's II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Sant Julia

1 Ocak 2022 yılında Santamarin

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Nicolas Temperini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Temperini şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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