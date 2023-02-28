Nicolas Thaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Thaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Thaller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Thaller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Thaller 7 Eylül 1998 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alejandro Thaller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Thaller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Nicolas Thaller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Thaller'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Thaller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Thaller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Thaller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Thaller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lanús II

5 Ocak 2020 yılında Lanús

17 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

2 Ocak 2023 yılında O'Higgins

Nicolas Thaller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Thaller şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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