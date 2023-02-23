Nicolas Tong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Tong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Tong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Tong 19 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Tong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Tong'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Tong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Tong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Tong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Tong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Tong şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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