Nicolas Tripichio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tripichio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Tripichio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Tripichio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Tripichio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tripichio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Tripichio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Tripichio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Tripichio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Tripichio 5 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Martín Tripichio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Tripichio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Nicolas Tripichio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolas Tripichio'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Tripichio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicotripichio/

Nicolas Tripichioboyu ve yaşı kaç

Nicolas Tripichio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Tripichio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Tripichio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Tripichio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2018 yılında Defensa

23 Ekim 2020 yılında Guaraní

13 Ocak 2021 yılında Defensa

Nicolas Tripichio kimdir

Nicolas Tripichio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Tripichio şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Tripichio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Tripichio nereli

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