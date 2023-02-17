Nicolas Velazco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Velazco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Velazco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Velazco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Velazco 10 Kasım 1996 tarihinde Ramos Mejia (Bs.As) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Agustín Velazco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Velazco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Velazco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Velazco'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Velazco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Velazco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Velazco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Velazco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Merlo

1 Ocak 2021 yılında Lamadrid

1 Ocak 2022 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Nicolas Velazco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Velazco şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.