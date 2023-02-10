Nicolas Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Watson 22 Mayıs 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Ezequiel Watson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Watson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Watson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Watson'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Watson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Watson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

3 Haziran 2022 yılında Instituto AC

Nicolas Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Watson şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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