Nicolas Wisak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Wisak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Wisak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Wisak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Wisak 3 Şubat 2004 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Christopher Wisak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Wisak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Nicolas Wisak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Wisak'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Wisak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Wisak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Wisak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Wisak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2019 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2020 yılında Burgenland U18

11 Ocak 2022 yılında SKN St. Pölten

Nicolas Wisak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Wisak şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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